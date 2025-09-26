Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Лига чемпионов: На матч "Карабаха" продано 27 500 билетов

    Футбол
    • 26 сентября, 2025
    • 12:20
    Лига чемпионов: На матч Карабаха продано 27 500 билетов

    На матч II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА в Баку между "Карабахом" и датским клубом "Копенгаген" продано 27 500 билетов.

    Об этом Report сообщили в агдамском клубе.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" пройдет 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:45.

