    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 27 500 bilet satılıb

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:08
    Çempionlar Liqası: Qarabağın oyununa 27 500 bilet satılıb

    Bakıda "Qarabağ" və Danimarkanın "Kopenhagen" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunun oyununa indiyədək 27 500 bilet satılıb.

    Bu barədə "Report"a Ağdam klubundan məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu oktyabrın 1-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək.

