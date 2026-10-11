Лига чемпионов УЕФА: матч "Сабах" — "Славия" обслужит австрийский арбитр

Матч II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией" в Баку обслужит австрийская бригада арбитров.

Как сообщает Report, главным судьей встречи назначен Себастиан Гисхамер.

Ассистентами арбитра ФИФА станут его соотечественники Роланд Ридель и Сантино Шрайнер.

Обязанности четвертого арбитра выполнит Вальтер Альтманн. За систему VAR будет отвечать Алан Киас, а функции помощника видеоассистента рефери (AVAR) выполнит Йозеф Спурни.

Отметим, что матч состоится 13 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.