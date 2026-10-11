Лига чемпионов УЕФА: матч "Сабах" — "Славия" обслужит австрийский арбитр
Футбол
- 11 октября, 2026
- 13:05
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Матч II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией" в Баку обслужит австрийская бригада арбитров.
Как сообщает Report, главным судьей встречи назначен Себастиан Гисхамер.
Ассистентами арбитра ФИФА станут его соотечественники Роланд Ридель и Сантино Шрайнер.
Обязанности четвертого арбитра выполнит Вальтер Альтманн. За систему VAR будет отвечать Алан Киас, а функции помощника видеоассистента рефери (AVAR) выполнит Йозеф Спурни.
Отметим, что матч состоится 13 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.
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