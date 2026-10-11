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    Лига чемпионов УЕФА: матч "Сабах" — "Славия" обслужит австрийский арбитр

    Футбол
    • 11 октября, 2026
    • 13:05
    Лига чемпионов УЕФА: матч Сабах — Славия обслужит австрийский арбитр

    Матч II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией" в Баку обслужит австрийская бригада арбитров.

    Как сообщает Report, главным судьей встречи назначен Себастиан Гисхамер.

    Ассистентами арбитра ФИФА станут его соотечественники Роланд Ридель и Сантино Шрайнер.

    Обязанности четвертого арбитра выполнит Вальтер Альтманн. За систему VAR будет отвечать Алан Киас, а функции помощника видеоассистента рефери (AVAR) выполнит Йозеф Спурни.

    Отметим, что матч состоится 13 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.

    Лига чемпионов УЕФА Себастиан Гисхамер ФК Сабах ФК Славия
    Çempionlar Liqası: "Sabah" - "Slaviya" oyununu avstriyalı baş hakim idarə edəcək
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