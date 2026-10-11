Çempionlar Liqası: "Sabah" - "Slaviya" oyununu avstriyalı baş hakim idarə edəcək
Futbol
- 11 oktyabr, 2026
- 12:59
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Bakıda "Sabah" və "Slaviya" (Çexiya) komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunun oyununu avstriyalı hakim idarə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanın baş hakimi Sebastian Qishamer olacaq.
FIFA referisinə həmyerliləri Roland Ridel və Santino Şrayner kömək edəcək.
Dördüncü hakim funksiyasını Valter Altmann yerinə yetirəcək. VAR-da Alan Kiyas , AVAR-da Jozef Spurni əyləşəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 13-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.
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