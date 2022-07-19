Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели начинает борьбу

Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый день состоится 7 встреч.

Азербайджанский "Карабах" встретится в Баку со швейцарским "Цюрихом". Команда "Динамо" (Загреб), за которую выступает Махир Эмрели, будет бороться против "Шкупи", Северная Македония, в Хорватии.

19 июля

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Цюрих" (Швейцария)

20:00. "Пюник "(Армения) - "Дюделанж" (Люксембург)

20:00. "Жальгирис "(Литва) - "Мальмё" (Швеция)

21:45. "Лудогорец "(Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

21:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - АЕК (Ларнака, Кипр)

22:45. "Линфилд "(Северная Ирландия) - "Будё-Глимт" (Норвегия)

23:00. Динамо (Загреб, Хорватия) - Шкупи (Северная Македония)