О нас

Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели начинает борьбу

Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели начинает борьбу Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
19 июля 2022 г. 07:45
Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели начинает борьбу

Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый день состоится 7 встреч.

Азербайджанский "Карабах" встретится в Баку со швейцарским "Цюрихом". Команда "Динамо" (Загреб), за которую выступает Махир Эмрели, будет бороться против "Шкупи", Северная Македония, в Хорватии.

19 июля

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Цюрих" (Швейцария)

20:00. "Пюник "(Армения) - "Дюделанж" (Люксембург)

20:00. "Жальгирис "(Литва) - "Мальмё" (Швеция)

21:45. "Лудогорец "(Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

21:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - АЕК (Ларнака, Кипр)

22:45. "Линфилд "(Северная Ирландия) - "Будё-Глимт" (Норвегия)

23:00. Динамо (Загреб, Хорватия) - Шкупи (Северная Македония)

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Mahir Emrelinin komandası mübarizəyə başlayır

Самое читаемое

Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08
Золото подешевело на подорожавшем долларе
Золото подешевело на подорожавшем долларе
14 июля 2022 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi