Лига чемпионов: "Карабах" сыграет сегодня в Баку против "Копенгагена"
Футбол
- 01 октября, 2025
- 09:15
"Карабах" сегодня проведет очередной матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова в рамках второго тура сыграет в Баку с датским клубом "Копенгаген".
Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45. Матч будет обслуживать рефери ФИФА из Нидерландов Сердар Гёзюбююк.
Отметим, что "Карабах" в первом туре победил "Бенфику" в Португалии со счетом 3:2. "Копенгаген" сыграл вничью дома с немецким "Байер 04" - 2:2.
