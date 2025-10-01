Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 09:15
    Лига чемпионов: Карабах сыграет сегодня в Баку против Копенгагена

    "Карабах" сегодня проведет очередной матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова в рамках второго тура сыграет в Баку с датским клубом "Копенгаген".

    Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45. Матч будет обслуживать рефери ФИФА из Нидерландов Сердар Гёзюбююк.

    Отметим, что "Карабах" в первом туре победил "Бенфику" в Португалии со счетом 3:2. "Копенгаген" сыграл вничью дома с немецким "Байер 04" - 2:2.

    "Карабах" "Копенгаген" матч Баку Лига Чемпионов
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün Bakıda "Kopenhagen"lə üz-üzə gələcək
    Champions League: Qarabag to face Copenhagen in Baku tonight

