    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün Bakıda "Kopenhagen"lə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Çempionlar Liqası: Qarabağ bu gün Bakıda Kopenhagenlə üz-üzə gələcək

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv II turda Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək. Matçı Niderlanddan olan FIFA referisi Serdar Gözübüyük idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" I turda Portuqaliyada "Benfika"nı məğlub edib - 3:2. "Kopenhagen" isə evdə Almaniyanın "Bayer 04" komandası ilə heç-heçə edib - 2:2.

    UEFA Çempionlar Liqası Liqa mərhələsi II tur "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu
    Лига чемпионов: "Карабах" сыграет сегодня в Баку против "Копенгагена"
    Champions League: Qarabag to face Copenhagen in Baku tonight

