​Лига чемпионов: "Галатасарай" встретится с "Брюгге"

Сегодня стартует V тур Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день матчи состоятся в группах A,B,C и D.

Единственный представитель Турции в турнире "Галатасарай" в Стамбуле примет бельгийский "Брюгге". Обе команды ведут борьбу за попадания в розыгрыш Лиги Европы. В случаи поражения, хозяева поля теряют всякие шансы продолжить европейский сезон.

В другой игре группы А мадридский "Реал" принимает французский ПСЖ.

В группе В "Бавария" вышла в плей-офф. Мюнхенцы займут первое место, если не проиграют "Црвене Звезде". Немецкий клуб станет первым и в том случае, если "Тоттенхэм" не сможет обыграть "Олимпиакос".

"Тоттенхэм" выйдет в плей-офф в случае собственной победы. "Шпор" устроит и ничья, если "Бавария" не проиграет "Црвене Звезде".

"Црвена Звезда" лишится шансов на плей-офф, если не выиграет у "Баварии". Победа "Тоттенхэма" над "Олимпиакосом" также лишит сербов возможности сыграть в 1/8 финала. Балканский клуб финиширует третьей, если победит "Баварию", а "Олимпиакос" не выиграет у "Тоттенхэма".

"Олимпиакос" потеряет шансы на выход из группы, если не выиграет у "Тоттенхэма". Греческий клуб финиширует четвертым, если не выиграет у "Тоттенхэма", а "Црвена Звезда" победит "Баварию".

Группа C: "Манчестер Сити" выйдет из группы, если не уступит "Шахтеру", либо если "Динамо" (Загреб) не выиграет у "Аталанты". "Сити" гарантирует себе первое место в случае победы, либо в случае ничьей, если не победит "Динамо". "Шахтер" выйдет в 1/8 финала в случае собственной победы и поражения "Динамо", поскольку у горняков преимущество над загребцами по личным встречам. "Динамо" не сможет выйти в плей-офф, если проиграет "Аталанте", а "Шахтер" одолеет "Манчестер Сити".

"Аталанта" лишится шансов на 1/8 финала, если не выиграет у "Динамо", или если "Шахтер" победит "Сити". "Аталанта" не уйдет с последнего места в случае поражения, либо в случае ничьей и набора очков "Шахтером".

В группе D "Ювентус" уже вышел в плей-офф. Туринцы гарантируют себе первое место в случае победы.

"Атлетико" пробьется в 1/8 финала в случае победы, либо если оба матча группы завершатся вничью.

"Локомотив" не сможет выйти в плей-офф, если проиграет "Байеру". Железнодорожников не устроит и ничья, если "Атлетико" возьмет очки в Турине. "Локомотив" точно займет третье место, если выиграет, а в параллельном матче победит "Атлетико".

"Байер" не сможет выйти в плей-офф, если не обыграет "Локомотив". В случае поражения в Москве "Байер" займет четвертое место.