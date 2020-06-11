Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски обновил личный рекорд результативности, забив мяч в ворота франкфуртского "Айнтрахта" в полуфинальном матча Кубка Германии.
Как передает Report, этот гол стал для польского форварда 45-м в текущем сезоне. На это ему понадобилось 39 матчей.
Напомним, что предыдущий рекорд результативности Левандовски установил в сезоне-2016/17, поразив ворота оппонентов 43 раза в 47 играх.
В финальной игре за Кубок Германии "Бавария" встретится с леверкузенским "Байером-04".