Лео Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о будущем чемпионата Испании, которая за последние годы потеряла большое количество звезд.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о будущем чемпионата Испании, которая за последние годы потеряла большое количество звезд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AS.

«Важную роль в лигах играют команды. «Барселона» и «Реал» все еще там, а также в Ла Лиге выступают «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это топ-клубы. Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.

Ла Лига – это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты. «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола», – сказал Месси.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.