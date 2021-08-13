О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лео Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело

Лео Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о будущем чемпионата Испании, которая за последние годы потеряла большое количество звезд.
Футбол
13 августа 2021 г. 05:08
Лео Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о будущем чемпионата Испании, которая за последние годы потеряла большое количество звезд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AS.

«Важную роль в лигах играют команды. «Барселона» и «Реал» все еще там, а также в Ла Лиге выступают «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это топ-клубы. Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.

Ла Лига – это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты. «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола», – сказал Месси.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Messi: "Real" və "Barselona" üçün ağır olacaq”

Экслюзивные новости

Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi