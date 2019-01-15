 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Легионер "Нефтчи" начал тренировку в команде дублеров

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Нефтчи" Славко Бралич отправлен в дубль.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это произошло после обращения хорватского защитника к руководству. Примкнувший к тренировочным сборам "Нефтчи-2" Бралич принял такое решение, чтобы оставаться в форме, пока не найдет новый клуб.

    Отметим, что ищущий для себя новую команду Славко Бралич продолжает переговоры с несколькими клубами. В скором времени на его будущую карьеру прольется свет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi