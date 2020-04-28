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Легионер "Кешля": Я потерял родителей, особенно скучаю по маме

Легионер "Кешля": Я потерял родителей, особенно скучаю по маме

"Мы все еще тренируемся как команда через онлайн-программы. Оставаться дома очень трудно". 

Об этом в заявлении Report сказал футболист "Кешля" Джон Камара.

По словам 32-летнего полузащитника, за время карантина он прочитал Библию: "Футболист из Сьерра-Леоне отметил, что на карантине посмотрел множество фильмов, большинство из которых исторические и документальные. Я умею хорошо готовить. Это мое хобби. Лучше всего я готовлю рыбу и рис. Не люблю есть в ресторане, предпочитаю домашнюю еду".  

"Я потерял родителей и очень скучаю по ним, в особенности по маме. Пока среди моих родственников нет заразившихся коронавирусом, за что я благодарен Богу. Я с нетерпением жду продолжения чемпионата. Очень рад, что мы снова начнем играть", - сказал игрок. 

Отметим, что приостановленная из-за пандемии Премьер-лига Азербайджана возобновится 23 мая. 

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