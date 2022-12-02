Легендарный футболист Пеле высказался о своей госпитализации

Легендарный бразильский футболист Пеле на своей странице в социальных сетях заявил, что его госпитализация была плановой, передает Report.

Легендарный бразильский футболист Пеле на своей странице в социальных сетях заявил, что его госпитализация была плановой, передает Report.

"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение", - написал легенда бразильского футбола.

Накануне сообщалось, что врачи выявили у Пеле бронхопневмонию. Также проходила информация, что он, который борется с раком, госпитализирован из-за сердечной недостаточности и отеков.

Бразилец является лучшим игроком ХХ века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру он забил 1 289 мячей в 1363 матчах.