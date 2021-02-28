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Легендарный футболист может возглавить "Ливерпуль"

Легендарный футболист может возглавить "Ливерпуль" "Ливерпуль" рассматривает возможность назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера в том случае, если действующий наставник клуба Юрген Клопп уйдет в сборную Германии.
Футбол
28 февраля 2021 г. 14:15
Легендарный футболист может возглавить Ливерпуль
Стивен Джеррард

"Ливерпуль" рассматривает возможность назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера в том случае, если действующий наставник клуба Юрген Клопп уйдет в сборную Германии.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, в 2022 году Клопп может сменить Йоахима Лёва на посту наставника бундестим. В связи с этим английский клуб задумался о возможном сменщике, и основным кандидатом на этот пост считается Джеррард. Руководство мерсисайдцев впечатлено работой Стивена в "Рейнджерс" и продолжает следить за ним.

Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 года. В январе 2015-го он объявил о решении не заключать новый контракт с мерсисайдцами и перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси". В ноябре 2016 года Джеррард объявил о завершении игровой карьеры. С лета 2018 года Стиви Джи работает главным тренером "Рейнджерс".

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Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi futbolçu "Liverpul"a baş məşqçi təyin oluna bilər

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