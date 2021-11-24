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ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»

ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург» В группе G в рамках пятого тура Лиги чемпионов завершалась игра между испанской «Севильей» и немецким «Вольфсбургом».
Футбол
24 ноября 2021 г. 02:04
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»

В группе G в рамках пятого тура Лиги чемпионов завершалась игра между испанской «Севильей» и немецким «Вольфсбургом».

Как передает Report, команды встречались на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания).

Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил Жоан Жордан. На 97-й минуте Рафаэль Мир установил итоговый счёт в матче - 2:0.

Турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который сегодня минимально переиграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» (1:0). Французы набрали 8 очков в пяти играх Лиги чемпионов. На втором месте расположился клуб из Зальцбурга. У команды из Австрии 7 очков в пяти играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на третьем месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.

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