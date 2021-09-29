ЛЧ: Молдавский "Шериф" повторил успех ведущих клубов

Молдавский футбольный клуб "Шериф" одержал очередной победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Молдавский футбольный клуб "Шериф" одержал очередной победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на OptaJose, тираспольский клуб обыграл в Испании "Реал Мадрид" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Команда из Молдовы стала четвертой, кому удалось в ЛЧ нанести поражение "Реалу" в первой домашней игре.

Ранее это удалось итальянскому "Ювентусу" в 1962 году, английским "Арсеналу" в 2006 году и "Ливерпулю" в 2009 году.

Отметим, что на данный момент молдавский клуб с 6 очками лидирует в группе D.