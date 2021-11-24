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ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»

ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз» Состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Янг Бойз»-«Аталанта».
Футбол
24 ноября 2021 г. 02:08
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»

Состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Янг Бойз»-«Аталанта».

Как передает Report, встреча прошла на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне (Швейцария) и завершилась ничьей - 3:3.

После пяти туров «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице группы F. Бергамаски имеют в своём активе 6 очков в пяти матчах. «Янг Бойз» (4) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед», набравший 10 очков. На втором месте располагается «Вильярреал» (7).

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет с «Вильярреалом» в решающем матче за выход в плеф-офф Лиги чемпионов.

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