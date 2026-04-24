Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле
Футбол
- 24 апреля, 2026
- 23:05
Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте испанской Примеры.
В апреле Ямаль принял участие в трех матчах в чемпионате, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В этих встречах каталонцы победили мадридский "Атлетико" (2:1), "Эспаньол" (4:1) и "Сельту" (1:0).
В нынешнем сезоне испанец провел 45 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач. На данный момент каталонская команда с 82 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.
Напомним, что вингер из-за травмы мышцы левого бедра пропустит оставшуюся часть сезона 2025/2026.
Последние новости
