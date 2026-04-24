İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Barcelonanın futbolçusu Lamin Yamal La Liqada ayın futbolçusu seçilib

    "Barcelona"nın hücumçusu Lamin Yamal İspaniya La Liqasında ayın ən yaxşı oyunçusu seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    18 yaşlı futbolçu apreldə keçirdiyi 3 oyunda 2 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O bu mükafat uğrunda mübarizədə Lukas Boye ("Alaves"), Vedat Muriqi ("Malyorka"), Karlos Soler ("Real Sosyedad") və Federiko Vinası ("Ovyedo") geridə qoyub.

    Yamal bu mövsüm üçüncü dəfə ayın oyunçusu adını qazanıb. O, daha əvvəl noyabr və dekabrda da bu mükafata sahib çıxmışdı.

    Xatırladaq ki, vinger sol bud əzələsindən zədə aldığına görə 2025/2026 mövsümünün qalan hissəsini buraxacaq.

    Barselona FK Lamin Yamal İspaniya La Liqası Lukas Boye Vedat Muriqi
    Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле

    Son xəbərlər

    23:12

    ABŞ İran əleyhinə sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    22:56

    Azərbaycanla Yaşıl İqlim Fondu arasında əməkdaşlığın gücləndirməsi müzakirə edilib

    Ekologiya
    22:50

    Avropa çempionatında üçüncü olan Jalə Əliyeva: "Məqsədim qızıl medal qazanmaq idi"

    Fərdi
    22:25

    "Barcelona"nın futbolçusu Lamin Yamal La Liqada ayın futbolçusu seçilib

    Futbol
    22:21
    Foto

    Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    22:11

    Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti