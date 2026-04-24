"Barcelona"nın futbolçusu Lamin Yamal La Liqada ayın futbolçusu seçilib
Futbol
- 24 aprel, 2026
- 22:25
"Barcelona"nın hücumçusu Lamin Yamal İspaniya La Liqasında ayın ən yaxşı oyunçusu seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
18 yaşlı futbolçu apreldə keçirdiyi 3 oyunda 2 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O bu mükafat uğrunda mübarizədə Lukas Boye ("Alaves"), Vedat Muriqi ("Malyorka"), Karlos Soler ("Real Sosyedad") və Federiko Vinası ("Ovyedo") geridə qoyub.
Yamal bu mövsüm üçüncü dəfə ayın oyunçusu adını qazanıb. O, daha əvvəl noyabr və dekabrda da bu mükafata sahib çıxmışdı.
Xatırladaq ki, vinger sol bud əzələsindən zədə aldığına görə 2025/2026 mövsümünün qalan hissəsini buraxacaq.
23:12
ABŞ İran əleyhinə sanksiyaları genişləndiribDigər ölkələr
22:56
Azərbaycanla Yaşıl İqlim Fondu arasında əməkdaşlığın gücləndirməsi müzakirə edilibEkologiya
22:50
Avropa çempionatında üçüncü olan Jalə Əliyeva: "Məqsədim qızıl medal qazanmaq idi"Fərdi
22:25
"Barcelona"nın futbolçusu Lamin Yamal La Liqada ayın futbolçusu seçilibFutbol
22:21
Foto
Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilibDaxili siyasət
22:11
Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:54
Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
21:37
TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıbXarici siyasət
