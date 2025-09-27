Ла Лига: "Реал" разгромно проиграл "Атлетико" в мадридском дерби

"Атлетико" в домашнем матче седьмого тура испанской Ла Лиги разгромил "Реал".

Как сообщает Report, мадридское дерби на стадионе "Метрополитано" завершилось со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили Робен Ле Норман (14-я минута), Александер Сёрлот (45+3), Хулиан Альварес (50, с пенальти; 64) и Антуан Гризманн (90+4). У "Реала" отличились Килиан Мбаппе (25) и Арда Гюлер (36).

"Реал" потерпел первое поражение в сезоне. Ранее подопечные Хаби Алонсо одержали шесть побед в чемпионате Испании и одну в Лиге чемпионов.

"Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата с 18 очками. "Атлетико" поднялся на четвертое место, у подопечных Диего Симеоне 12 очков. В следующем туре "Реал" 4 октября примет "Вильярреал", "Атлетико" на следующий день проведет выездной матч против "Сельты". Также команды на следующей неделе сыграют в общем этапе Лиги чемпионов - "Реал" 30 сентября в гостях встретится с казахстанским "Кайратом", "Атлетико" в этот же день примет германский "Айнтрахт".