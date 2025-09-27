İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edib

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2025
    • 20:50
    La Liqa: Atletiko Realı darmadağın edib

    İspaniya La Liqasının VII turunda "Atletiko" doğma meydanda "Real"ı darmadağın edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Metropolitano" stadionunda keçirilən Madrid derbisi 5:2 hesabı ilə başa çatıb.

    Qaliblərin qollarını Robin Le Norman (14, Aleksander Sorlot (45+3), Xulian Alvares (50-p.;64) və Antuan Qrizmann (90+4) imza atıblar. "Real"ın heyətində Kilian Mbappe (25) və Arda Gülər ​​(36) fərqləniblər.

    "Real" mövsümdə ilk dəfə məğlubiyyətlə üzləşib. Xabi Alonsonun yetirmələri bundan əvvəl İspaniya çempionatında altı, Çempionlar Liqasında bir dəfə qalib gəlib.

    "Real" 18 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. "Atletiko" dördüncü pilləyə yüksəlib, Dieqo Simeonenin komandası 12 xala malikdir. "Real" növbəti turda, oktyabrın 4-də "Vilyarreal"ı qəbul edəcək, "Atletiko" gələn ayın 5-də səfərdə "Selta" ilə qarşılaşacaq.

    Komandalar gələn həftə Çempionlar Liqasında da çıxış edəcəklər.

    "Atletiko" La Liqa "Real" FK
    Ла Лига: "Реал" разгромно проиграл "Атлетико" в мадридском дерби

    Son xəbərlər

    21:15

    Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdir

    Region
    21:06

    Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlar

    Digər ölkələr
    21:01

    Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyib

    Region
    21:01

    Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölüb

    Digər ölkələr
    20:58

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib

    Futbol
    20:50

    La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edib

    Futbol
    20:47

    KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edir

    Digər ölkələr
    20:28

    Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir

    Region
    20:21

    Paşinyan: Mənimlə Türkiyə lideri arasında etimad səviyyəsi artır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti