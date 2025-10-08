Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ла Лига подтвердила проведение матча "Барселона" - "Вильярреал" в США

    Футбол
    • 08 октября, 2025
    • 22:17
    Ла Лига подтвердила проведение матча Барселона - Вильярреал в США

    Матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Вильярреалом" пройдет в Майами.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба чемпионата Испании (Ла Лиги).

    Игра станет первой в истории чемпионатов Испании, проведенной за пределами страны. Матч состоится 20 декабря 2025 года на стадионе Hard Rock.

    "Barselona" - "Vilyarreal" matçı ABŞ-də keçiriləcək

