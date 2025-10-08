Ла Лига подтвердила проведение матча "Барселона" - "Вильярреал" в США
Футбол
- 08 октября, 2025
- 22:17
Матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Вильярреалом" пройдет в Майами.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба чемпионата Испании (Ла Лиги).
Игра станет первой в истории чемпионатов Испании, проведенной за пределами страны. Матч состоится 20 декабря 2025 года на стадионе Hard Rock.
