Ла Лига подтвердила проведение матча "Барселона" - "Вильярреал" в США

Матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Вильярреалом" пройдет в Майами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба чемпионата Испании (Ла Лиги).

Игра станет первой в истории чемпионатов Испании, проведенной за пределами страны. Матч состоится 20 декабря 2025 года на стадионе Hard Rock.