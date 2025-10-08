"Barselona" - "Vilyarreal" matçı ABŞ-də keçiriləcək
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 22:43
İspaniya çempionatının "Barselona" - "Vilyarreal" matçı Mayamidə keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İspaniya La Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bu, Laİspaniya çempionatı tarixində ölkədən kənarda keçiriləcək ilk oyun olacaq. Qarşılaşma 20 dekabr 2025-ci ildə "Hard Rock Stadium"da keçiriləcək.
