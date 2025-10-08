İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    "Barselona" - "Vilyarreal" matçı ABŞ-də keçiriləcək

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 22:43
    Barselona - Vilyarreal matçı ABŞ-də keçiriləcək

    İspaniya çempionatının "Barselona" - "Vilyarreal" matçı Mayamidə keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İspaniya La Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bu, Laİspaniya çempionatı tarixində ölkədən kənarda keçiriləcək ilk oyun olacaq. Qarşılaşma 20 dekabr 2025-ci ildə "Hard Rock Stadium"da keçiriləcək.

    La Liqa "Barselona" - "Vilyarreal" oyunu Mayami
    Ла Лига подтвердила проведение матча "Барселона" - "Вильярреал" в США

    Son xəbərlər

    23:09

    Tbilisidə iğtişaşlar nəticəsində həbs olunanların sayı 35-ə çatıb

    Region
    22:50

    Sabirabadda avtomobil traktora çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:43

    "Barselona" - "Vilyarreal" matçı ABŞ-də keçiriləcək

    Futbol
    22:32

    Zelenski ABŞ və Avropaya silah ixracı şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:20
    Video

    Şarmazanovun şoku: "Türk Ermənistanı" ritorikasının gizlinləri

    Region
    21:52

    ABŞ Senatı altıncı dəfə hökumətin maliyyələşdirmə qanunlarını qəbul edə bilməyib

    Digər ölkələr
    21:50

    Britaniya Gürcüstan ərazilərinin işğalını qınayıb

    Digər ölkələr
    21:50

    BMT Madaqaskardakı etirazlarla bağlı dialoqa çağırıb

    Digər ölkələr
    21:36

    Nazir: "Böyük yarışların təşkili Azərbaycanın beynəlxalq idman qurumlarının etibarlı tərəfdaşı olmasının göstəricisidir"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti