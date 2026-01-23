"Euronews" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı ilə bağlı video yayımlayıb
Biznes
- 23 yanvar, 2026
- 18:04
"Euronews" beynəlxalq xəbər kanalı Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığının (PPP) inkişafı, iqtisadi diversifikasiya, qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi və bununla bağlı ölkəmizə artan beynəlxalq maraqla bağlı video yayımlayıb.
"Report" xəbər verir ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin Layihələrin idarə olunması şöbəsinin müdiri Zamir Dibirov 2026-cı il üzrə PPP portfelinin strateji əhəmiyyətli və yüksək sosial təsirə malik 6 layihəni əhatə etdiyini nəzərə çatdırıb.
Süjetdə rəqabətqabiliyyətli biznes mühitinin formalaşdırılması, müasir infrastruktur, insan kapitalının inkişafı istiqamətində görülən işlər beynəlxalq auditoriyanın diqqətinə çatdırılıb.
