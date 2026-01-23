Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Euronews подготовил сюжет о развитии государственно-частного партнерства в Азербайджане

    Бизнес
    • 23 января, 2026
    • 18:29
    Международный новостной канал Euronews представил сюжет о развитии государственно-частного партнерства (ГЧП) в Азербайджане, экономической диверсификации, расширении ненефтяного сектора и связанным с этим растущим международным интересом к нашей стране.

    Как сообщает Report, начальник отдела управления проектами Министерства экономики Замир Дибиров отметил, что портфель ГЧП на 2026 год включает 6 проектов, имеющих стратегическое значение и высокое социальное воздействие.

    В сюжете представлены работы, проводимые в направлении формирования конкурентоспособной бизнес-среды, современной инфраструктуры и развития человеческого капитала.

    "Азербайджан привлекает растущий международный интерес, расширяя государственно-частные партнерства и способствуя инвестициям за пределами нефтяного сектора. Чиновники говорят, что за последние пять лет в страну поступило более $29 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, причем Турция, Швейцария и Соединенные Штаты являются одними из крупнейших вкладчиков", - говорится в описании к сюжету на сайте Euronews.

    Видео
    "Euronews" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı ilə bağlı video yayımlayıb
    Видео
    Euronews highlights growth of public-private partnerships in Azerbaijan

