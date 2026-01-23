Euronews подготовил сюжет о развитии государственно-частного партнерства в Азербайджане

Международный новостной канал Euronews представил сюжет о развитии государственно-частного партнерства (ГЧП) в Азербайджане, экономической диверсификации, расширении ненефтяного сектора и связанным с этим растущим международным интересом к нашей стране.

Как сообщает Report, начальник отдела управления проектами Министерства экономики Замир Дибиров отметил, что портфель ГЧП на 2026 год включает 6 проектов, имеющих стратегическое значение и высокое социальное воздействие.

В сюжете представлены работы, проводимые в направлении формирования конкурентоспособной бизнес-среды, современной инфраструктуры и развития человеческого капитала.

"Азербайджан привлекает растущий международный интерес, расширяя государственно-частные партнерства и способствуя инвестициям за пределами нефтяного сектора. Чиновники говорят, что за последние пять лет в страну поступило более $29 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, причем Турция, Швейцария и Соединенные Штаты являются одними из крупнейших вкладчиков", - говорится в описании к сюжету на сайте Euronews.