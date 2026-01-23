İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    XİN-də geniştərkibli kollegiya iclası keçirilib

    Digər
    • 23 yanvar, 2026
    • 18:52
    XİN-də geniştərkibli kollegiya iclası keçirilib

    Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) geniştərkibli kollegiya iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda XİN-in rəhbər heyəti və struktur bölmə rəhbərləri iştirak ediblər.

    İclasda ölkə Prezidentinin müəyyən etdiyi xarici siyasət xəttinə uyğun olaraq 2025-ci il ərzində Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən görülən işlər, 2026-cı il üzrə əsas prioritetlər, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələləri, iqtisadi, iqlim və humanitar diplomatiya, beynəlxalq yardım səyləri, postmünaqişə dövründə diplomatik fəaliyyət, xaricdə Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qorunması üzrə işlər və XİN-in fəaliyyətinin təşkili məsələləri müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Xarici İşlər Nazirliyi Ceyhun Bayramov Kollegiya iclası
    Foto
    В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии

    Son xəbərlər

    19:01

    Nazir müavini: İran Azərbaycanla Ermənistan arasındakı iqtisadi əlaqələri hər zaman dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:58

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Araz-Naxçıvan"la matçda qələbəyə yaxın tərəf biz idik"

    Futbol
    18:52
    Foto

    XİN-də geniştərkibli kollegiya iclası keçirilib

    Digər
    18:52

    İspaniya parlamentinin sədri Azərbaycanla ortaq dəyərlərin olduğunu deyib

    Xarici siyasət
    18:46

    İran XİN başçısının müavini: Azərbaycanla münasibətlər müsbət dinamikada inkişaf edir

    Xarici siyasət
    18:39

    Yeni Klinikada üzərində ilk robotik cərrahi əməliyyat keçirilən pasiyent evə buraxılıb

    Sağlamlıq
    18:33
    Foto

    Əli Əsədov İspaniya Deputatlar Konqresinin sədri ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:28

    Bolqarıstan tarixində prezident postunu ilk dəfə qadın tutub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:19

    Ukrayna Rusiyanın Penza vilayətindəki neft bazasını vurub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti