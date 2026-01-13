"Кяпяз" усилил состав грузинским футболистом
Футбол
- 13 января, 2026
- 18:14
Футбольный клуб "Кяпяз" усилил состав грузинским защитником.
Как сообщили Report в клубе, с 25-летним Мате Абуладзе подписан контракт до конца сезона.
В первой половине текущего сезона футболист выступал за грузинскую команду "Самгурали".
