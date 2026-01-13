"Kəpəz" gürcüstanlı futbolçu transfer edib
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 17:47
"Kəpəz" heyətinə gürcüstanlı futbolçu qatıb.
Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən məlumat verilib.
Mate Abuladze ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
25 yaşlı müdafiəçi mövsümün ilk yarısında ölkəsinin "Samqurali" komandasının formasını geyinib.
