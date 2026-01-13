İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Kəpəz" gürcüstanlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 17:47
    "Kəpəz" heyətinə gürcüstanlı futbolçu qatıb.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Mate Abuladze ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    25 yaşlı müdafiəçi mövsümün ilk yarısında ölkəsinin "Samqurali" komandasının formasını geyinib.

    Kəpəz klubu gürcü futbolçu transfer Mate Abuladze Müdafiəçi "Samqurali" klubu
    "Кяпяз" усилил состав грузинским футболистом

