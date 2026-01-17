Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Кяпяз" и "Карван-Евлах" провели контрольный матч

    Футбол
    • 17 января, 2026
    • 17:20
    Кяпяз и Карван-Евлах провели контрольный матч

    Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана команды "Кяпяз" и "Карван-Евлах" встретились в контрольном матче.

    Как сообщает Report, матч состоялся на Евлахском городском стадионе и завершился нулевой ничьей (0:0).

    Ранее "Кяпяз" в контрольном матче проиграл "Габале" со счетом 1:3.

    ФК "Кяпяз" ФК "Карван-Евлах" котрольный матч
    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" komandaları yoxlama oyununda qarşılaşıblar

    Последние новости

    17:48

    В Париже 5 полицейских пострадали во время учения

    Другие страны
    17:45

    В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве на 24 тыс. манатов

    Происшествия
    17:32

    МЧС обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

    Происшествия
    17:20

    "Кяпяз" и "Карван-Евлах" провели контрольный матч

    Футбол
    17:08

    Сенатор США: Сейчас угроз в сфере безопасности для Гренландии нет

    Другие страны
    17:07

    Синоптики предупреждают: В ближайшие два дня в Азербайджане ожидается сильный ветер

    Экология
    16:57

    Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в кафе на Ставрополье - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:56

    В Лянкяране задержан подозреваемый в краже и умышленном поджоге дома

    Происшествия
    16:47

    Две девушки погибли в одном из регионов России во время тюбинга

    Другие страны
    Лента новостей