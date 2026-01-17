"Кяпяз" и "Карван-Евлах" провели контрольный матч
Футбол
- 17 января, 2026
- 17:20
Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана команды "Кяпяз" и "Карван-Евлах" встретились в контрольном матче.
Как сообщает Report, матч состоялся на Евлахском городском стадионе и завершился нулевой ничьей (0:0).
Ранее "Кяпяз" в контрольном матче проиграл "Габале" со счетом 1:3.
