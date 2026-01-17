İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" komandaları yoxlama oyununda qarşılaşıblar

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 16:07
    Kəpəz və Karvan-Yevlax komandaları yoxlama oyununda qarşılaşıblar

    Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" kollektivləri yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda hesab açılmayıb.

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" daha əvvəl yoxlama matçında "Qəbələ"yə 1:3 hesabı ilə uduzub.

