"Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" komandaları yoxlama oyununda qarşılaşıblar
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 16:07
Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" kollektivləri yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda hesab açılmayıb.
Qeyd edək ki, "Kəpəz" daha əvvəl yoxlama matçında "Qəbələ"yə 1:3 hesabı ilə uduzub.
