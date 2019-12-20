​Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" принимает "Нефтчи", а "Кешля" "Карабах

Сегодня состоятся два ответных матча 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Report, с начала на стадионе "Капитал Банк Арена" встретятся "Сумгайыт" - "Нефтчи".
Отметим, что это уже четвертый матч этих команд между собой. В двух победу одержали хозяева поля, в одном гости. Разница забитых и пропущенных мячей 3:1 в пользу "Сумгайыта".
Во втором матче дня на "АСКО Арена" "Кешля" примет "Карабах". Первая встреча между этими командами завершилась победой чемпиона со счетом 1:0.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, ответные матчи
17:00 "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Сумгайыт, стадион "Капитал Банк Арена".
Главный судья - Ряван Гамзазаде. Первый матч – 1:0.
20:00 "Кешля" - "Карабах"
Баку, стадион "АСКО Арена".
Главный судья - Рауф Джаббаров. Первый матч – 0:1.
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