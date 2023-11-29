Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур

В Кубке Азербайджана по футболу состоялся еще один матч II квалификационного раунда.

В Кубке Азербайджана по футболу состоялся еще один матч II квалификационного раунда.

Как сообщает Report, в последнем матче дня "Сумгайыт" встретился с "Лериком".

Встреча завершилась победой представителя "города молодежи" - 6:0. В 1/8 финала команда встретится с "Карваном".

Сегодня "Кяпяз", "Гарадаг-Локбатан" и "Араз-Нахчыван" также вышли в следующий раунд.

Отметим, что накануне "Иреван", "МОИК", "Карван", "Сабаил" и "Туран-Товуз" вышли в 1/8 финала. Остальные матчи этого раунда пройдут 30 ноября.