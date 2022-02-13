Кубок Азербайджана: Определились все полуфиналисты

Подведены итоги 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Подведены итоги 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, определены все участники полуфинала.

В последнем встрече четвертьфинала "Зиря" в гостях играла с клубом "Сабаил". Матч, проходивший на "ASCO Arena", завершился убедительной победой "орлов" - 3:1.

Таким образом, "Зиря", выигравшая и первый матч со счетом 4:0, вышла в 1/2 финала. На пути к решающему поединку кубка, команде под руководством Рашада Садыгова предстоит встреча с "Нефтчи".

В другой полуфинальной паре сойдутся "Габала" и "Карабах".

Первые игры пройдут 20 апреля, а ответные - 29 апреля.