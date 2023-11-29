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Кубок Азербайджана: "Кяпяз", "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" вступают в борьбу

Кубок Азербайджана: "Кяпяз", "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" вступают в борьбу Сегодня в Кубке Азербайджана по футболу пройдут другие матчи II квалификационного этапа.
Футбол
29 ноября 2023 г. 09:36
Кубок Азербайджана: Кяпяз, Араз-Нахчыван и Сумгайыт вступают в борьбу

Сегодня в Кубке Азербайджана по футболу пройдут другие матчи II квалификационного этапа.

Как сообщает Report, во второй день Кубка пройдут еще четыре матча.

Из представителей Премьер-лиги Азербайджана клуб "Кяпяз" встретится с "Баку Спортингом", "Араз-Нахчыван" - с "Кюр-Аразом", "Сумгайыт" - с "Лериком".

Кубок Азербайджана

II классификационный этап

29 ноября (среда)

13:30. "Шахдаг Гусар" – "Гарадаг Локбатан"

Судьи: Раван Гамзазаде, Эйюб Ибрагимов, Самир Гараджаев, Ислам Мамедов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Стадион Шемахинского олимпийского спортивного комплекса (прямой эфир, AzPFL)

13:30. "Кяпяз" - "Баку Спортинг"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Намиг Бакиров

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев

Представитель АФФА: Нариман Ахундов

Товузский городской стадион (прямой эфир, телеканал CBC Sport)

15:00. "Кюр-Араз" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Вугар Байрамов, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Кифает Мустафаева

Dalğa Arena (прямой эфир, AzPFL)

18:00. "Лерик" - "Сумгайыт"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джамиль Гулиев, Орхан Ибишов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Капитал Банк Арена" (прямой эфир, телеканал CBC Sport).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Kəpəz", "Araz-Naxçıvan" və "Sumqayıt" mübarizəyə başlayır

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