Кубок Азербайджана: "Кяпяз", "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" вступают в борьбу

Сегодня в Кубке Азербайджана по футболу пройдут другие матчи II квалификационного этапа.
Как сообщает Report, во второй день Кубка пройдут еще четыре матча.
Из представителей Премьер-лиги Азербайджана клуб "Кяпяз" встретится с "Баку Спортингом", "Араз-Нахчыван" - с "Кюр-Аразом", "Сумгайыт" - с "Лериком".
Кубок Азербайджана
II классификационный этап
29 ноября (среда)
13:30. "Шахдаг Гусар" – "Гарадаг Локбатан"
Судьи: Раван Гамзазаде, Эйюб Ибрагимов, Самир Гараджаев, Ислам Мамедов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Стадион Шемахинского олимпийского спортивного комплекса (прямой эфир, AzPFL)
13:30. "Кяпяз" - "Баку Спортинг"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Намиг Бакиров
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Товузский городской стадион (прямой эфир, телеканал CBC Sport)
15:00. "Кюр-Араз" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Вугар Байрамов, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Кифает Мустафаева
Dalğa Arena (прямой эфир, AzPFL)
18:00. "Лерик" - "Сумгайыт"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джамиль Гулиев, Орхан Ибишов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Капитал Банк Арена" (прямой эфир, телеканал CBC Sport).