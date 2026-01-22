Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере
Футбол
- 22 января, 2026
- 04:04
Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 960-й гол в своей профессиональной карьере.
Как сообщает Report, в матче XVII тура чемпионата Саудовской Аравии против "Дамака" он отличился на 50-й минуте, отправив мяч в ворота соперника после передачи Жоау Феликса.
Гол Роналду стал победным - матч завершился со счетом 2:1.
Роналду является рекордсменом по количеству забитых мячей в истории национальных сборных, европейских чемпионатов и Лиги чемпионов, а также первым футболистом, достигшим отметки 960 голов в официальных матчах.
В активе португальского форварда - пять титулов Лиги чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два трофея Лиги наций УЕФА.
