    Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере

    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 04:04
    Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере

    Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 960-й гол в своей профессиональной карьере.

    Как сообщает Report, в матче XVII тура чемпионата Саудовской Аравии против "Дамака" он отличился на 50-й минуте, отправив мяч в ворота соперника после передачи Жоау Феликса.

    Гол Роналду стал победным - матч завершился со счетом 2:1.

    Роналду является рекордсменом по количеству забитых мячей в истории национальных сборных, европейских чемпионатов и Лиги чемпионов, а также первым футболистом, достигшим отметки 960 голов в официальных матчах.

    В активе португальского форварда - пять титулов Лиги чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два трофея Лиги наций УЕФА.

