Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере

    Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 940-й мяч в профессиональной карьере.

    Как передает Report, 29 августа "Аль-Наср" разгромил "Аль-Таавун" в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии, игра завершилась со счетом 5:0. 40-летний форвард оформил 940-й гол, отличившись с пенальти.

    Всего на счету Роналду 450 голов за "Реал Мадрид", 145 голов - за "Манчестер Юнайтед", 101 мяч - за "Ювентус" и 101 голов - за "Аль-Наср". Оставшиеся голы португалец забил за лиссабонский "Спортинг" и национальную сборную Португалии.

    Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

    Летом 2023 года Роналду вместе с "Аль-Насром" завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию, но с тех пор клуб не мог взять ни одного трофея.

