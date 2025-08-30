Ronaldu karyerasında 940-cı qolunu vurub
- 30 avqust, 2025
- 02:20
Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu peşəkar karyerasında 940-cı qolunu vurub.
"Report"un məlumatına görə, avqustun 29-da "Əl-Nəsr" Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının ilk turunda "Əl-Taavun"u məğlub edib, oyun 5:0 hesabı ilə başa çatıb. 40 yaşlı forvard penaltidən fərqlənərək 940-cı qolu vurub.
Ümumilikdə Ronaldunun "Real Madrid"də 450, "Mançester Yunayted"də 145, "Yuventus"da 101, "Əl-Nəsr"də isə 101 qolu var. Portuqaliyalı qalan qollarını Lissabonun "Sportinq" komandası və Portuqaliya millisinin heyətində vurub.
Ronaldu ailəsi ilə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanına köçüb və 2023-cü ilin yanvarından "Əl-Nəsr" komandasının hücumçusu olub. Ölkədə qadın və kişinin nikahsız bir evdə altında yaşaması qadağan olunsa da, əfsanəvi futbolçuya yer verilib və övladlarının anası ilə birgə yaşamağa icazə verilib.
2023-cü ilin yayında Ronaldu "Əl-Nasr" ilə Ərəbistan çempionatının Klublar Kubokunu qazanıb. Bu kubok futbolçu Səudiyyə Ərəbistanına köçdükdən sonra ilk idi, lakin o vaxtdan bəri klub bir dəfə də olsun kubok qazana bilməyib.