СМИ: Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом

Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме 18 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

Ранее Роналду проявлял интерес к встрече с 47-м президентом. Нападающий не посещал США с 2017 года.

Роналду 16 ноября из-за дисквалификации не сыграл за сборную Португалии в отборочном матче ЧМ-2026 с Арменией, в котором его команда победила со счетом 9:1. Благодаря этой победе Португалия вышла на ЧМ-2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками.