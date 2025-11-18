Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    СМИ: Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом

    Футбол
    • 18 ноября, 2025
    • 20:05
    СМИ: Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом

    Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме 18 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

    Ранее Роналду проявлял интерес к встрече с 47-м президентом. Нападающий не посещал США с 2017 года.

    Роналду 16 ноября из-за дисквалификации не сыграл за сборную Португалии в отборочном матче ЧМ-2026 с Арменией, в котором его команда победила со счетом 9:1. Благодаря этой победе Португалия вышла на ЧМ-2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками.

    Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcək

