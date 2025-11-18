Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcək
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 20:11
Portuqaliya yığmasının və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun hucümçusu Kriştianu Ronaldu Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.
"Report"un "The Sun" nəşrinə istinadən verdiyi xəbərə əsasən, görüş noyabrın 18-də baş tutacaq.
Məlumatda qeyd olunub ki, Ronaldu 2017-ci ildən ABŞ-də olmayıb.
