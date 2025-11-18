İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcək

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 20:11
    Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcək

    Portuqaliya yığmasının və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun hucümçusu Kriştianu Ronaldu Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.

    "Report"un "The Sun" nəşrinə istinadən verdiyi xəbərə əsasən, görüş noyabrın 18-də baş tutacaq.

    Məlumatda qeyd olunub ki, Ronaldu 2017-ci ildən ABŞ-də olmayıb.

    Kriştianu Ronaldu Donald Tramp Ağ Ev ABŞ
    СМИ: Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом

