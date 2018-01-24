Коутиньо официально получил в "Барселоне" 14-й номер

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо будет выступать за каталонский клуб под 14-м номером.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Ранее он принадлежал защитнику Хавьеру Маскерано, который перешел в китайский «Хэбей Чайна Форчун».

Под 14-м номером за «Барселону» в своё время выступал легендарный голландский футболист Йохан Круифф.

В «Ливерпуле» у Коутиньо был 10-й номер, который в каталонском клубе принадлежит нападающему Лионелю Месси.