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    Коутиньо официально получил в "Барселоне" 14-й номер

    Ранее он принадлежал защитнику Хавьеру Маскерано

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо будет выступать за каталонский клуб под 14-м номером.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

    Ранее он принадлежал защитнику Хавьеру Маскерано, который перешел в китайский «Хэбей Чайна Форчун».

    Под 14-м номером за «Барселону» в своё время выступал легендарный голландский футболист Йохан Круифф.

    В «Ливерпуле» у Коутиньо был 10-й номер, который в каталонском клубе принадлежит нападающему Лионелю Месси.

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