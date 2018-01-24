Коутиньо официально получил в "Барселоне" 14-й номер

https://report.az/storage/news/670deb4ec538c7d382abb32e4ab011e6/8f6495e9-96a6-4a48-8c17-a2c0954f6f59_292.jpg
Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо будет выступать за каталонский клуб под 14-м номером.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Ранее он принадлежал защитнику Хавьеру Маскерано, который перешел в китайский «Хэбей Чайна Форчун».
Под 14-м номером за «Барселону» в своё время выступал легендарный голландский футболист Йохан Круифф.
В «Ливерпуле» у Коутиньо был 10-й номер, который в каталонском клубе принадлежит нападающему Лионелю Месси.
News DepartmentАвтор новости