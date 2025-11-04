Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Футбол
- 04 ноября, 2025
- 18:35
Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.
Бывший футболист, ранее включенный в список награжденных по случаю дня рождения короля Чарльза III, был посвящен монархом в рыцари 4 ноября на церемонии в Беркшире.
В Виндзорском замке к Бекхэму присоединились его жена Виктория и родители Сандра и Дэвид.
Виктория, получившая в 2017 году орден Британской империи за заслуги в индустрии моды, разработала и сшила костюм, который сегодня надел ее супруг.
