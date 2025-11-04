Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

    Футбол
    • 04 ноября, 2025
    • 18:35
    Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

    Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Бывший футболист, ранее включенный в список награжденных по случаю дня рождения короля Чарльза III, был посвящен монархом в рыцари 4 ноября на церемонии в Беркшире.

    В Виндзорском замке к Бекхэму присоединились его жена Виктория и родители Сандра и Дэвид.

    Виктория, получившая в 2017 году орден Британской империи за заслуги в индустрии моды, разработала и сшила костюм, который сегодня надел ее супруг.

    Дэвид Бекхэм Чарльз III посвящение в рыцари
    David Beckham knighted by King Charles at Windsor Castle

    Последние новости

    19:13

    В Баку по случаю Дня Победы состоятся парады под аккомпанемент военных оркестров

    Армия
    18:58
    Фото

    Багиров: Союз коллегий адвокатов тюркских государств может быть создан в ближайшее время

    Внешняя политика
    18:57

    Исламиада: Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче

    Футбол
    18:48

    В Грузии раскритиковали отчет Еврокомиссии о расширении ЕС

    В регионе
    18:44

    Политолог: Необходимо создать механизм совместного реагирования на катастрофы в Южном Кавказе

    В регионе
    18:42

    Увеличились обязательства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

    Финансы
    18:37

    Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в Грузии

    В регионе
    18:35

    Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

    Футбол
    18:29

    Алкис Дракинос: Поддержка ЕБРР ИКТ-проектов в Азербайджане способствует формированию сильной цифровой экономики

    ИКТ
    Лента новостей