    Группа Е5 договорилась о производстве недорогих БПЛА

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 19:39
    Группа Е5 договорилась о производстве недорогих БПЛА

    Страны Е5, куда входят Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания, на встрече министров обороны стран ЕС в Кракове с участием главы евродипломатии Каи Каллас и замгенсека НАТО Радмилы Шекеринской договорились о реализации новой инициативы по производству недорогих дронов и эффекторов (LEAP).

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции по итогам встречи.

    Инициатива "Недорогие эффекторы и автономные платформы" (LEAP) разработана Великобританией и позволит недорого, но эффективно отражать атаки с воздуха.

    "Сегодняшний запуск инициативы LEAP показывает, что заседания E5 приносят результаты. Как ведущие оборонные державы Европы, мы берем на себя ответственность за нашу собственную безопасность, разрабатывая недорогие воздушные вооружения", - заявил Люк Полард, госминистр в Минобороны Соединенного Королевства.

    По его словам, в первом проекте будут использоваться передовые технологии, основанные на уроках, извлеченных из боевых действий в Украине. И это обеспечит сдерживание "в условиях растущих угроз президента РФ Владимира Путина".

    Он также заявил, что Британия продолжит поддерживать Украину столько, сколько понадобиться. "Великобритания выделила более 13 миллиардов фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, и мы будем продолжать делиться технологиями и опытом, полученными на поле боя", - сказал он.

    По словам Поларда, Великобритания наладила массовое производство беспилотников-перехватчиков Octopus, которые учатся на опыте, полученном на поле боя. "Это позволит Украине сбивать беспилотники, атакующие ее инфраструктуру", - отметил он.

    Лента новостей