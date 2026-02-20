Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Эльнур Мамедов: Азербайджан и Япония расширяют сотрудничество в сфере "умных" городов

    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 20:09
    Эльнур Мамедов: Азербайджан и Япония расширяют сотрудничество в сфере умных городов

    Азербайджан и Япония расширяют взаимодействие в сфере "умных" городов, зеленой энергетики и устойчивого развития, укрепляя стратегическое партнерство между двумя странами.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на официальном приеме в Баку, посвященном государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

    По его словам, в рамках реализации концепций "умный город", "умная деревня" и "зеленая энергетическая зона" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах Азербайджана продолжается сотрудничество с японскими компаниями по внедрению экологически чистых и инновационных технологий.

    Дипломат подчеркнул, что энергетический сектор остается одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

    "Наряду с традиционной энергетикой учитываются стратегические цели обеих стран в области возобновляемых источников энергии и зеленого перехода. В 2025 году предпринимаются последовательные усилия для углубления партнерства в этих сферах", - отметил он.

    Мамедов добавил, что одновременно расширяются совместные усилия по борьбе с изменением климата, продвижению устойчивого развития и снижению выбросов углерода, что способствует укреплению долгосрочных партнерских связей между странами.

    По словам замминистра, сотрудничество не ограничивается двусторонним форматом и успешно продолжается в рамках международных организаций и многосторонних платформ.

    Nazir müavini: Azərbaycan və Yaponiya "ağıllı şəhər" sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
    Elnur Mammadov: Azerbaijan and Japan expanding cooperation in smart cities
    Ты - Король

    Последние новости

    20:52

    Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда по пошлинам

    Другие страны
    20:38

    В Ереване проходят масштабные обыски по около 40 адресам

    В регионе
    20:33

    ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане

    Другие страны
    20:18
    Фото

    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

    Внутренняя политика
    20:09

    Эльнур Мамедов: Азербайджан и Япония расширяют сотрудничество в сфере "умных" городов

    Внешняя политика
    19:53

    Трамп отправится в Китай 31 марта

    Другие страны
    19:39

    Группа Е5 договорилась о производстве недорогих БПЛА

    Другие страны
    19:35

    Эльнур Мамедов: Чемпионат мира по сумо в Баку внесет значимый вклад в укрепление связей с Токио

    Внешняя политика
    19:31

    Кацуя Ватанабэ: Япония приветствует прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Лента новостей