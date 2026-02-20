Эльнур Мамедов: Азербайджан и Япония расширяют сотрудничество в сфере "умных" городов

Азербайджан и Япония расширяют взаимодействие в сфере "умных" городов, зеленой энергетики и устойчивого развития, укрепляя стратегическое партнерство между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на официальном приеме в Баку, посвященном государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

По его словам, в рамках реализации концепций "умный город", "умная деревня" и "зеленая энергетическая зона" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах Азербайджана продолжается сотрудничество с японскими компаниями по внедрению экологически чистых и инновационных технологий.

Дипломат подчеркнул, что энергетический сектор остается одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

"Наряду с традиционной энергетикой учитываются стратегические цели обеих стран в области возобновляемых источников энергии и зеленого перехода. В 2025 году предпринимаются последовательные усилия для углубления партнерства в этих сферах", - отметил он.

Мамедов добавил, что одновременно расширяются совместные усилия по борьбе с изменением климата, продвижению устойчивого развития и снижению выбросов углерода, что способствует укреплению долгосрочных партнерских связей между странами.

По словам замминистра, сотрудничество не ограничивается двусторонним форматом и успешно продолжается в рамках международных организаций и многосторонних платформ.