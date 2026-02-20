Посол Японии подчеркнул роль Азербайджана как ключевого партнера и гаранта энергобезопасности

Азербайджан находится в центре транспортного маршрута, соединяющего Японию с Европой, и остается ключевым партнером Токио.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Баку Кацуя Ватанабэ на официальном приеме, посвященном государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

"Азербайджан находится в центре маршрута, соединяющего Японию с Европой, и остается незаменимым партнером для Токио, играя важную роль в развитии коммуникаций, обеспечении международной энергетической безопасности, а также продвижении региональной стабильности и процветания", - отметил посол.

Он также добавил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году на протяжении трех десятилетий дружеские отношения между Азербайджаном и Японией последовательно развиваются.

"Наше сотрудничество охватывает широкий спектр сфер, включая политику, экономику, культуру и образование. Тесное взаимодействие между нашими народами и странами сыграли важную роль в укреплении глубоких связей, которые есть у нас сегодня", - подчеркнул он.

Посол добавил, что в прошлом году на выставке Osaka Kansai Expo в городе Осаке Азербайджан был представлен национальным павильоном, который посетили около двух миллионов человек.

"Мы рассматриваем это как наглядное свидетельство силы нашей дружбы. Пользуясь случаем, хотел бы вновь выразить искреннюю благодарность президенту Ильхаму Алиеву, правительству Азербайджана и всем азербайджанским друзьям за поддержку и сотрудничество"- сказал он.

Посол напомнил, что в декабре в Токио состоялся саммит диалога "Центральная Азия + Япония", где одним из ключевых вопросов стало продвижение и расширение сотрудничества по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Он также с удовлетворением отметил, что 2026 год объявлен в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры", а в мае Баку примет Всемирный форум городов (WUF13), который станет международной площадкой для обсуждения глобальных вопросов.

"Я искренне надеюсь, что и в этих новых формирующихся направлениях Япония и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество, а японские компании придадут дополнительный импульс нашим экономическим связям через новые проекты и инвестиции", - подчеркнул он.