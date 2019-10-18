​Команды России и Косова будут разводиться в турнирах под эгидой УЕФА

«Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение, что команды России и Косова будут разведены в турнирах под эгидой ассоциации».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Принимая во внимание все риски в плане безопасности, связанные с проведением матчей между клубами из России и Косова, комиссия решила, что представители этих национальных чемпионатов будут разводиться в будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления».

Отмечается, что матчи отборочного раунда женского чемпионата Европы 2021 года, в которых должны встретиться сборные России и Косова, будут проводиться на нейтральном поле.