​Команда Шейдаева одержала первую победу в сезоне

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0.
Как передает Report, встреча состоялась в Москве на стадионе «Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина».
Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Артур Юсупов, которому ассистировал Жоаозиньо. В середине тайма преимущество московского клуба удвоил Кирилл Панченко. Голевой передачей отметился Рамиль Шейдаев. Для «Динамо» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
«Динамо», набрав четыре очка, поднялось на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (6) — опустился на 2-е место.
В 4-м туре «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Уралу» предстоит домашняя игра с «Ростовом». Оба матча состоятся 3 августа.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
"Динамо М" - "Урал" - 2:0
Голы: 1:0 – Юсупов – 16, 2:0 – Панченко – 31
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