​Команда Шейдаева одержала первую победу в сезоне

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Москве на стадионе «Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина».

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Артур Юсупов, которому ассистировал Жоаозиньо. В середине тайма преимущество московского клуба удвоил Кирилл Панченко. Голевой передачей отметился Рамиль Шейдаев. Для «Динамо» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

«Динамо», набрав четыре очка, поднялось на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (6) — опустился на 2-е место.

В 4-м туре «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Уралу» предстоит домашняя игра с «Ростовом». Оба матча состоятся 3 августа.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур

"Динамо М" - "Урал" - 2:0

Голы: 1:0 – Юсупов – 16, 2:0 – Панченко – 31