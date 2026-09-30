Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Совбезе Турции обсудили меры против угроз национальной безопасности

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 23:40
    В Совбезе Турции обсудили меры против угроз национальной безопасности

    На заседании Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудили меры против угроз национальной безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщили в Администрации турецкого лидера.

    Согласно информации, на заседании были обсуждены меры, осуществляемые внутри страны и за рубежом в противодействия угрозам, направленным против национальной безопасности Турции, в первую очередь со стороны РКК, Террористической организации FETÖ и ИГИЛ, а также последние международные процессы.

    В ходе заседания также были оценены шаги, предпринятые в направлении целей "Турция без терроризма" и "Регион без терроризма", и достигнутый прогресс в этом направлении.

    Была подтверждена приверженность продолжению усилий во имя безопасности, мира и благополучия турецкого народа, региона, а также соседних стран.

    Реджеп Тайип Эрдоган Совбез Турции
    Türkiyənin təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərə qarşı həyata keçirilən tədbirlər müzakirə olunub
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:02

    Marca: Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии

    Футбол
    23:48

    В ходе протестов во Франции пострадали более 200 человек

    Другие страны
    23:40

    В Совбезе Турции обсудили меры против угроз национальной безопасности

    В регионе
    23:36

    При сходе лавины в Непале погибли семь человек

    Другие страны
    23:21

    Перевернувшийся грузовик заблокировал движение на Зыхском шоссе в направлении города

    Происшествия
    23:03

    Трамп: ВС США за три дня помогли вывезти рекордный за всю историю объем нефти через Ормуз

    Другие страны
    22:58

    В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление

    Происшествия
    22:51

    В Шамахы пешеход скончался в результате наезда автомобиля

    Происшествия
    22:41

    При крушении вертолета в Зимбабве погибли шесть человек

    Другие страны
    Лента новостей