В Совбезе Турции обсудили меры против угроз национальной безопасности

На заседании Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудили меры против угроз национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации турецкого лидера.

Согласно информации, на заседании были обсуждены меры, осуществляемые внутри страны и за рубежом в противодействия угрозам, направленным против национальной безопасности Турции, в первую очередь со стороны РКК, Террористической организации FETÖ и ИГИЛ, а также последние международные процессы.

В ходе заседания также были оценены шаги, предпринятые в направлении целей "Турция без терроризма" и "Регион без терроризма", и достигнутый прогресс в этом направлении.

Была подтверждена приверженность продолжению усилий во имя безопасности, мира и благополучия турецкого народа, региона, а также соседних стран.