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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Комацу: Гран-при Азербайджана имеет свою историю и атмосферу

    Футбол
    • 21 сентября, 2026
    • 16:58
    Комацу: Гран-при Азербайджана имеет свою историю и атмосферу

    Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата Формулы-1 имеет свою историю и неповторимую атмосферу.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель команды "Хаас" Аяо Комацу об ожидающихся в Баку гонках.

    "Мы направляемся на Бакинскую городскую трассу (Baku City Circuit, BCC) на Гран-при Азербайджана. Эта гонка имеет свою историю и атмосферу. Это выходные, которых все с нетерпением ждут", - сказал он.

    Комацу также обратил внимание на высокую степень сложности городской трассы в Баку:

    "Сложная городская трасса сочетает в себе как длинные ровные дороги, так и очень узкие участки, проходящие через старый город. Это ставит перед нашими инженерами непростые задачи по правильной настройке болида".

    Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет с 24 по 26 сентября.

    Аяо Комацу Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
    "Haas"ın rəhbəri Ayao Komatsu: "Azərbaycan Qran-prisinin özünəməxsus tarixi və atmosferi var"
    Formula 1 Azerbaijan Grand Prix has unique atmosphere, Haas boss says

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