Комацу: Гран-при Азербайджана имеет свою историю и атмосферу

Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата Формулы-1 имеет свою историю и неповторимую атмосферу.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель команды "Хаас" Аяо Комацу об ожидающихся в Баку гонках.

"Мы направляемся на Бакинскую городскую трассу (Baku City Circuit, BCC) на Гран-при Азербайджана. Эта гонка имеет свою историю и атмосферу. Это выходные, которых все с нетерпением ждут", - сказал он.

Комацу также обратил внимание на высокую степень сложности городской трассы в Баку:

"Сложная городская трасса сочетает в себе как длинные ровные дороги, так и очень узкие участки, проходящие через старый город. Это ставит перед нашими инженерами непростые задачи по правильной настройке болида".

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет с 24 по 26 сентября.