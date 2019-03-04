Количество выступающих в Премьер-лиге Азербайджана футболистов возросло

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В сезоне 2018/2019 клубы Премьер-лиги Азербайджана подали заявку на 197 футболистов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете АФФА на 2018 год.

Согласно официальному документу, по сравнению с сезоном 2017/2018, в статистике азербайджанских игроков был заметен рост. Данный показатель возрос со 119 до 130 человек. Количество легионеров также увеличилось на одного человека и составило 67 человек.

124 из зарегистрированных 197 футболистов - выступающие в Премьер-лиге сезона 2017/2018. Статистика новых игроков-легионеров составляет 32 человека. Число игравших в прошлом сезоне за границей, либо не принимавших участие в официальных соревнованиях составляет 15 футболистов. 14 человек пришли из I Дивизиона, а 12 человек - дублеры.

Отметим, что на сезон 2018/2019 подана заявка на 33-х тренеров.