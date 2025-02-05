Клуб "Туран Товуз" оштрафован на 3500 манатов

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клуб "Туран Товуз" на 3500 манатов.

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клуб "Туран Товуз" на 3500 манатов.

Как сообщает Report, клуб наказан за инцидент в домашнем матче против "Сабаила" ​​(1:1) в XXI туре Премьер-лиги Азербайджана.

Игрок клуба Кауан Мартинс дисквалифицирован на один матч, а клуб оштрафован на 1000 манатов.

В конце первого тайма тренер хозяев поля Руслан Абышов получил красную карточку за протест против решения судьи. Специалист дисквалифицирован на два матча (на один матч - условно), а клуб оштрафован на 1500 манатов. Абышову дан испытательный срок в 3 месяца.

Клуб также заплатит дополнительно 1000 манатов за оскорбительные высказывания болельщиков в адрес судей.