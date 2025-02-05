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Клуб "Туран Товуз" оштрафован на 3500 манатов

Клуб "Туран Товуз" оштрафован на 3500 манатов Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клуб "Туран Товуз" на 3500 манатов.
Футбол
5 февраля 2025 г. 13:23
Клуб Туран Товуз оштрафован на 3500 манатов

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клуб "Туран Товуз" на 3500 манатов.

Как сообщает Report, клуб наказан за инцидент в домашнем матче против "Сабаила" ​​(1:1) в XXI туре Премьер-лиги Азербайджана.

Игрок клуба Кауан Мартинс дисквалифицирован на один матч, а клуб оштрафован на 1000 манатов.

В конце первого тайма тренер хозяев поля Руслан Абышов получил красную карточку за протест против решения судьи. Специалист дисквалифицирован на два матча (на один матч - условно), а клуб оштрафован на 1500 манатов. Абышову дан испытательный срок в 3 месяца.

Клуб также заплатит дополнительно 1000 манатов за оскорбительные высказывания болельщиков в адрес судей.

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Версия на азербайджанском языке "Turan Tovuz" klubu 3500 manat cərimələnib, məşqçi Ruslan Abışov cəzalanıb

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