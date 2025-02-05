Клуб "Туран Товуз" оштрафован на 3500 манатов

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клуб "Туран Товуз" на 3500 манатов.
Как сообщает Report, клуб наказан за инцидент в домашнем матче против "Сабаила" (1:1) в XXI туре Премьер-лиги Азербайджана.
Игрок клуба Кауан Мартинс дисквалифицирован на один матч, а клуб оштрафован на 1000 манатов.
В конце первого тайма тренер хозяев поля Руслан Абышов получил красную карточку за протест против решения судьи. Специалист дисквалифицирован на два матча (на один матч - условно), а клуб оштрафован на 1500 манатов. Абышову дан испытательный срок в 3 месяца.
Клуб также заплатит дополнительно 1000 манатов за оскорбительные высказывания болельщиков в адрес судей.